BM: İdlib sakinleşti

(OCHA), Türkiye ve Rusya’nın üzerinde anlaştığı İdlib’deki ateşkes kararının ardından bölgede genel anlamda şiddetin azaldığını ve hava saldırılarının da durduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Türkiye ve Rusya’nın üzerinde anlaştığı İdlib’deki ateşkes kararının ardından bölgede genel anlamda şiddetin azaldığını ve hava saldırılarının da durduğunu bildirdi. OCHA Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, “Ön cephelere yakın bölgelerde de yerinden edilmeler yavaşladı” diyerek tüm bu gelişmelerin İdlib’i “güvenli bir yer” yapmadığı uyarısında bulundu. Laerke, Suriye iç savaşının 10’uncu yılında ülkenin kuzeybatısının hala en endişe verici bölge olma özelliğini koruduğunu kaydetti. Yıl başından bu yana BM’nin Türkiye üzerinden bölgeye 2 bin 600 tır insani yardım gönderdiğini aktaran Laerke, bölgedeki sivil ve sivil altyapı tesislerinin korunması çağrısını yineledi. AA

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