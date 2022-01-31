BMGK, Ukrayna-Rusya krizini görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin talebiyle yapılacak bir oturumda ilk defa Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal tehditleri ve bunun küresel etkileri görüşülecek.

Ancak Rusya'nın bu talebe karşı çıkması bekleniyor. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Rusya, 15 üyeli konseyin 9 üyesinden destek bulması halinde oturumu bloke edebilir.

Rusya'ya karşı oturum talep eden ABD'nin BM nezdindeki büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Ukrayna sınırına 100 bin asker ve askeri teçhizat yığan Rusya'nın hareketerinin uluslararası barış ve güvenliği ile BM Anlaşması'na açıkça tehdit oluşturduğunu belirtti. Büyükelçi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde bunun Ukrayna, Rusya, Avrupa'ya ve ayrıca uluslararası düzenin temel yükümlülüklerine ve prensiplerine yönelik tehlikelerin konsey üyeleri tarafından etraflıca değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'li büyükelçi oturumla ilgili olarak "Biz o odaya onları dinlemek için gideceğiz ama onların propogandasıyla dikkatimizi dağıtmayacağız" diye konuştu.

Rusya oturumu bloke etme arayışında

Rusya'nın BM nezdindeki büyükelçi yardımcısı Dmitry Polyansky, ABD'nin girişimine sosyal medya üzerinden öfkeyle yanıt verdi. Polyansky "BM Güvenlik Konseyi'nin bir üyesinin kendi temelsiz iddialarını ve varsayımlarını başka birinden uluslararası düzene tehdit şeklinde sunarak tartışma önerilen başka bir örnek hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı ve konseyin diğer üyelerinin "BM Güvenlik Konseyi adına utanç yaratan bu durumu ABD'nin kendi pazarlama taktiği olduğunu görüp destek vermeyeceğini umduğunu" vurguladı.



Polyansky'nin bu tepkisi Rusya'nın oturum başlarken toplantı gündeminin kabul edilip edilmediğine dair üyeler arasında bir prosedür oylaması talep edeceğinin işareti olarak değerlendirildi. Rusya'nın oturumu bloke edebilmek için 15 üyeden dokuzunun desteğini alması gerekiyor.