Bosnalı hafızlar belgelerini aldı

Diyanet İşleri Başkanlığının, Bosna Hersek İslâm Birliği iş birliğinde yürüttüğü “Kur’ân Kursunda Hafızlık Eğitimi” kapsamında başarılı olan Bosna Hersekli ilk hafızlara belgeleri törenle verildi.

BaşşehirSaraybosna’daki tarihî Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nin hafızlık komisyonundan başarıyla geçen Lamija Sehic ve İsa Barakat düzenlenen törenle belgelerini aldı. Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen tebrik mektubu ve hediyeleri öğrencilere takdim etti. Kakanj’da 2018’den bu yana hafızlık eğitimi veren İbrahim Alparslan, yaptığı açıklamada, projenin Kakanj İslâm Meclisi Birliği iş birliğinde devam ettiğini belirterek, “Başlangıçta yaklaşık 30 öğrenciyle hafızlık hazırlık kursuna başladık. Bu kursu tamamlayan öğrencilerle Türkiye’deki hafızlık eğitim sistemini uygulamaya başladık.” dedi. AA

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