Brezilya'da ölü sayısı 16 bine yaklaştı

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 845 kişi daha öldü.

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Latin Amerika'da Kovid-19 alarmı: Salgının yayılma hızı endişelendiriyor!

Brezilya, salgını hafife almanın bedelini ağır ödüyor! Globo.com sitesinin Brezilya Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 845 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı 15 bin 662'ye çıktı. Ülkedeki vaka sayısı 15 bin 288 artarak 233 bin 511'e ulaştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5. ülke konumunda bulunuyor. AA

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