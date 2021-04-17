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17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Brezilya'da salgın nedeniyle 3 bin 305 ölüm daha

17 Nisan 2021, Cumartesi 09:11
Bir günde 3 bin 305 kişi öldü, salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 368 bin 749'a yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 298 bin 863 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

AA

Etiketler: Brezilya, salgın
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