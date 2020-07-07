"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da gidişat hafiflemiyor

07 Temmuz 2020, Salı 09:45
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 620, Meksika'da 480, Hindistan'da 467 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 620 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 620 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 65 bin 487'ye, vaka sayısı da 20 bin 229 artarak 1 milyon 623 bin 284’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 323 bin 70 vaka ve 16 bin 134 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 927 bin 292 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bin 119'a yükseldi 

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 480 artarak 31 bin 119'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 902 artışla 261 bin 750 çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 159 bin 657 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle ölmüştü.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 160'a çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 467 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 160'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 252 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 719 bin 665'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 439 bin 948 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor. 

AA

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TBMM'de gündem Meclis Başkanlığı seçimi

    İzmir'de 276 sığınmacının yakalandığı gemi su almaya başlamış!

    Hakkari'de bir terörist daha teslim oldu

    Gelibolu'daki yangın kontrol altına alındı: '450 hektar alan etkilendi'

    BM Çevre Programı'ndan endişelendiren uyarılar

    'Koronavirüs, bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız'

    Brezilya, Meksika ve Hindistan'da gidişat hafiflemiyor

    'Barış sürecinin sekteye uğramasının sebebi İsrail'

    Sakarya'daki patlamaya ilişkin 4 tutuklama

    Gelibolu'daaki orman yangını 16 saattir devam ediyor

    Trump'tan Twitter'da "son dakika" paylaşımı

    Yürütme, yasama, yargı ve medyadan sonra sıra savunma ve sosyal medya mı?

    Online şölen coşkulu geçti

    Hükümet dışı medya orada da mı susturulacak?

    Köyler de betonlaşmasın

    Küresel salgında son 24 saat

    NASA'dan Ankara paylaşımı

    Şu ana kadar 300 hektar alanın yandığı Gelibolu'da son durum?

    Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sosyal medya, ahlâk ve özgürlük
    Süleyman KÖSMENE

    Astroloji ilim midir? Fal mıdır?
    Ahmet BATTAL

    İletişimin son harfi Z
    Genel

    Hükümet dışı medya orada da mı susturulacak?
    Risale-i Nur'dan

    Allah’tan başkasının teveccühünü aramamalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Yandaş medya samimî olsaydı
    Cevher İLHAN

    Şimdi de “sosyal medya”nın kapatılması
    Genel

    Afrika’ya kurban köprüsü: Kurban bağışlarına ihtiyaç koronayla daha da arttı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Koronazede gençlik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.