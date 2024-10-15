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16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Bu görüntüler dünyayı derinden sarsmalı

15 Ekim 2024, Salı 23:33
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in Gazze’de hastane bahçesindeki, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasının dünyayı derinden sarsması gerektiğini açıkladı.

İsrail'in son vahşeti

 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu  UNICEF, X sosyal medya hesabından, İsrail saldırılarına ilişkin mesaj paylaştı. Mesajda, “Bugün ekranlarımız bir kez daha çocukların öldürüldüğü, yakıldığı, ailelerin bombalanmış çadırlardan kaçmaya çalıştığı görüntülerle doldu.” ifadeleri yer aldı. Bu görüntülerin dünyayı derinden sarsması gerektiği kaydedilen mesajda, çocuklara yönelik bu korkunç şiddete hemen son verilmesi istendi. Mesajda, İsrail’in peş peşe hastane ve bir okula yaptığı bombalama sonucu 15 çocuğun öldüğü, bunun Gazze’de güvenli hiçbir yer olmadığını tekrar gösterdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze’nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda, biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail’in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze’deki insanların, acımasız bombalar altında sıkışmış durumda olduğunu bildirdi.

Gazze’deki insanlar sıkışmış durumda

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail’in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze’deki insanların, acımasız bombalar altında sıkışmış durumda olduğunu bildirdi. MSF’nin X’ten yaptığı paylaşımda, İsrail’in 14 Ekim’de MSF destekli Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir alanı hedef aldığı ve bunun neticesinde 65 kişinin yaralandığı, 5 kişinin ise öldüğü bildirildi. Paylaşımda, Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinin Mart 2024’ten bu yana 7’nci kez bombalandığı ve bunlardan üçünün son bir ayda yaşandığı kaydedildi. Gazze’deki tıbbi tesislere yönelik tekrarlanan saldırıların sona ermesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, “Sağlık yapıları ve personeli her zaman korunmalı ve savaşan taraflar hastane alanlarına saygı göstermeli. Gazze’deki insanlar acımasız bombalamalar altında sıkışmış durumda. Bu kan dökülmesini durdurmak için şimdi bir ateşkes gerekiyor.” denildi. Paylaşımda görüşlerine yer verilen MSF hemşiresi Eliza Sabatini, saldırıda yaşananların “bir yıkım sahnesi” gibi olduğunu bildirdi.

29 Filistinli daha katledildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 29 Filistinlinin öldüğü duyuruldu. İsrail’in pazartesi akşam ve gece boyu sürdürdüğü saldırıların adresi, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti, güneydeki Han Yunus ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu. Kemal Advan Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cibaliya’nın El-Faluca bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi’nde Ed-Dahduh ailesinin evine düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli öldü. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre ise Han Yunus’a bağlı Beni Süheyla bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı eve düzenlenen saldırıda 10, El-Fuhari kasabasında 7 kişi öldü. Nusayrat Mülteci Kampı’nın batısında bir eve düzenlenen saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetti. 

Gazze’deki yıkım tahammül edilemez seviyede

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze’deki yıkım ve ölümlerin tahammül edilemez seviyede olduğunu belirterek, çatışmaların hemen sona ermesi gerektiği açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze’nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde biri çocuk olmak üzere sivillerin yanarak can verdiğinin görüntülendiği saldırıyla ilgili soruyu yanıtladı. Sözcü, “Gazze’deki ölüm ve yıkım tahammül edilemez seviyede. Çatışmalar şimdi sona ermeli.” açıklamasını yaptı. Sözcü, “Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka uymalı.” ifadelerini kullandı.

AA

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