Bu kirli savaşı bitirin - Dünya, başta Filistin olmak üzere her yerde barış istiyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Madrid’de bir araya gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Buradan bir kez daha acil bir şekilde savaşın bitmesi çağrısı yapıyoruz” dedi.

Acil bir şekilde savaş bitsin

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Özellikle kadın ve çocukların öldürüldüğü saldırılar karşısında daha fazla pasif kalmaya devam edemeyiz. Ölümle yaşayamayız, şiddeti normalleştiremeyiz. Buradan bir kez daha acil bir şekilde savaşın bitmesi çağrısı yapıyoruz.”

İsrail’in saldırıları durdurulmalı

“Ölümlerin ve yıkımların kabul edilemeyecek seviyede olduğunu, insanî drama tolerans gösterilemeyeceğini” vurgulayan Sanchez, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2735 nolu kararının uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Sanchez, “İsrail’in askeri saldırıları durdurulmalıdır” şeklinde konuştu.

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Bu kirli savaşı bitirin

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Madrid’de bir araya gelerek, Filistin’de acil ateşkes ve barış çağrılarını tekrarladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İspanya’nın 28 Mayıs’ta Filistin Devleti’ni resmi olarak tanımasının ardından bu ülkeye ilk ziyaretini yaptı. Madrid’deki Başbakanlık konutu Moncloa’da yapılan Sanchez-Abbas görüşmesinin ardından iki lider soru almadan, basına açıklama yaptı. Sanchez, “Özellikle kadın ve çocukların öldürüldüğü saldırılar karşısında daha fazla pasif kalmaya devam edemeyiz. Ölümle yaşayamayız, şiddeti normalleştiremeyiz. Buradan bir kez daha acil bir şekilde savaşın bitmesi çağrısı yapıyoruz” dedi. “Ölümlerin ve yıkımların kabul edilemeyecek seviyede olduğunu, insani drama tolerans gösterilemeyeceğini” vurgulayan Sanchez, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2735 nolu kararının uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Ateşkes önceliğimiz

İspanya Başbakanı, son iki gündür Lübnan’da yapılan siber saldırıların savaşın bölgeye yayılma riskini artırdığını, bunu önlemek için de yeniden ve kararlı bir şekilde barış çağrısı yaptıklarını söyledi. Sanchez, “Savaşı bitiren, insani yardımların girmesini garanti eden ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayan bir ateşkes önceliğimizdir. İsrail’in askeri saldırıları durdurulmalıdır” şeklinde konuştu. İsrail’e “uluslararası kurallara uyması” çağrısında bulunan Sanchez, İspanya’nın da müdahil olduğu Uluslararası Adalet Divanında İsrail’in soykırımla yargılandığı davada şimdiye kadar alınan kararlara uyulmasını ve İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarından çıkmasını istedi.