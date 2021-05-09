Bu sene hac ibadeti 'özel şartlar' altında gerçekleştirilecek

Suudi Arabistan, bu yılki hac organizasyonunun koronavirüse karşı özel şartlar altında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yılki hac organizasyonunun Kovid-19 salgınına karşı özel koşullar çerçevesinde gerçekleştirileceği aktarıldı. İşleyiş ve koşullara ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi. Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sadece ülke içinden, sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

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