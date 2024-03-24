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25 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Bu soykırıma ortak olmayın

24 Mart 2024, Pazar 22:55
Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi yapıldı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek için çok sayıda kişi, Herrmann Meydanı’nda toplandı.

Göstericiler daha sonra Filistin bayraklarıyla Kottbusserdamm ve Adalbert caddelerinden Oranien Meydanı’na yürüdü. Soy ismini vermek istemeyen gösterici Ellenora, yaptığı açıklamada, aklı başında olan herkesin bu gösteriye katılması gerektiğini belirterek “Böyle açık bir soykırıma seyirci kalınamaz. İnsanların kaçma imkanı bile yok. Bu yüzden burada olmak, benim vatandaşlık görevim.” dedi. Alman hükümetinden, en azından oradaki çatışmalara karışmamasını isteyen Ellenora, “Silah ihracatı olmasın, hiçbir şey yapmasın. Orada en azından ilkel silahlarla halledilsin ama silah sağlanmasın. Özellikle Almanya’nın tarihsel sorumluluğu varsa şimdi bir soykırıma katılamaz. Yoksa daha sonra çocuklarımıza ne diyeceğiz?” diye konuştu. Berlin - aa

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Halk “İsrail’e desteği kesin” diyor

İrlanda Soykırıma Karşı Anneler Derneği üyesi Niall Greenan Gazze’de insanların aç bırakıldığını, öldürüldüğünü ve bombalandığını ve Batılı hükümetlerin bunu finanse etmeyi sonlandırması gerektiğini söyledi. “İrlanda halkının yüzde 71’i ateşkes ve yaşananların son bulmasını ve İrlanda’nın İsrail’i desteklememesini istiyor. Bu yüzden sokaklara çıkmalı ve bunun bilinmesini mümkün kılmalıyız.” dedi. Greenan, “Hemen ateşkes yapılmalı. Ellerimizi havaya kaldırıp biz vatandaşların böyle düşündüğünü söylemeye devam etmeliyiz ki hükümet bizi dinlesin. Bunun başka bir yolu yok.” diye konuştu. Dublin - aa

 

AA

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