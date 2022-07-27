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27 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bulgaristan'da gündem yeniden erken seçim

27 Temmuz 2022, Çarşamba 18:30
Başbakan Kiril Petkov’un koalisyon hükümetinin istifası sonrası Bulgaristan’da erken genel seçimlerin ertelenmesi için son siyasi girişimler sonuç vermedi.

Parlamentoda destek bulamayan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), hükümet kurmaktan vazgeçtiğini ve yarın görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e iade edeceğini bildirdi.

Partinin Parlamento Grubu Başkanı Georgi Svilenski, basına yaptığı açıklamada, krizde olan devletin sorunlarını hafifletmek üzere çabalayan BSP’nin parlamentoda aradığı desteği bulamadığını söyledi.

Svilenski, son haftalarda, ülkede reformlar yapılmasını arzulayan siyasi ortaklarıyla yasama programı hazırlayıp, Bulgaristan’ın zor bir dönemden daha rahat geçmesini sağlamak istediklerini ifade etti.

"79 maddelik bir yasa paketi içeren bu program, Bulgar toplumu için test olma niteliği taşıyor." diyen Svilenski, bugün parlamentoda yapılan oylamalarda böyle bir girişimin artık umutsuz olduğunu gördüklerini kaydetti.

İstifa eden Başbakan Kiril Petkov hükümetindeki Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev’in başbakan adayı olmasını düşündüklerini aktaran Svilenski, "Bundan sonra her şey Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in elindedir." dedi.

"Erken seçime gidiyoruz"

Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin Parlamento Grup Başkanı Toşko Yordanov, "Bu parlamento zaten gidici. Erken seçime gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyolojik anketler, dengesiz siyasi tavırları yüzünden daha önceki parlamentolarda da hükümet kurma girişimlerini sabote eden İTN’nin itibar kaybettiğini ve bir sonraki parlamentoda temsil edilmeyeceğini gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in parlamentoyu feshederek, ekimin ilk yarısında yapılması beklenen erken genel seçimlerin tarihini duyurması bekleniyor.

Radev, Ukrayna’ya silah yardımının yapılmasına karşı çıkıyor

Bulgaristan’ın yıllardır izlediği Avrupa Birliği ve NATO yanlısı siyasetten uzak duran Radev’in kuracağı ve bir sonraki olağan hükümetin göreve başlamasına kadar iktidarda kalacak geçici hükümetten yana siyaset izlemesi bekleniyor.

Komünist parti kökenli BSP’nin adayı olarak seçilmiş olan Radev, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu savunarak, savaşın başından bu yana kararlı şekilde Ukrayna’ya silah yardımının yapılmasına karşı çıkıyor.

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AA

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