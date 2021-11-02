Bulgaristan'dan Türkiye sınırına 350 asker takviyesi

Bulgaristan, artan göçmen baskısı nedeniyle Türkiye sınırına 350 takviye asker gönderdiğini açıkladı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov, yerel basına verdiği demeçte sınır güvenlik görevlilerinin desteklenmesi için 350 askerin takviye olarak Türkiye sınırına gönderildiğini duyurdu.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, ocak ayından eylüle kadar olan sürede kaçak yollarla ülkeye girdikten sonra yakalanan düzensiz göçmen sayısının 6 bin 500 olduğunu kaydetti.

Bakanlık bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat daha fazla olduğunu vurguladı.

Bulgaristan Parlamentosu geçen ağustos ayında da Türkiye ve Yunanistan sınırlarına çit örülmesi için 400 ile 700 arasında askerin gönderilmesine onay vermişti.

Orta Doğu başta olmak üzere Afganistan gibi ülkelerden gelen göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ye geçişlerinde an göç yollarından olan Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan sınırlarında bazı önlemler aldı.

İki ülke ile olan sınırlarına dikenli tel çeken Bulgar yönetimi, takviye askeri güçle düzensiz göçmen baskısını azaltmak istiyor.