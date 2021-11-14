Bulgaristan seçimleri ikinci tura kaldı

Bulgaristan'da yapılan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen seçimlerin sandık çıkış anketlerine göre yeterli çoğunluğu alan bir parti çıkmadı. Eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti konumunda. Alpha Araştırma'nın ilk sonuçlarına göre GERB yüzde 24.8 ile az farkla diğer partilerin önünde yer alıyor. Bu durumda resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek. Ülkede ve yurt dışında yaşayan 6,6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için 3. kez oy kullandı. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 287

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.