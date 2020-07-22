"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Bunu söylemeyi sevmiyorum ama salgınla ilgili gerçek bu'

22 Temmuz 2020, Çarşamba 09:43
ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 3 ay aranın ardından Beyaz Saray'da Kovid-19 konusunda bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı süresince Kovid-19 için "Çin virüsü" tabirini kullanması dikkat çeken Trump, ülkenin özellikle güney bölgelerinde artan vakaları kontrol altına almak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kovid-19'a karşı bir tedavi ve aşı geliştirilmesi için çalıştıklarının altını çizen Trump, "Bu salgında yiten her yaşam için yas tutuyoruz. Onların anısına, bir aşı geliştireceğimize söz veriyorum. Bu virüsü yeneceğiz. Aşı ve tedavi geliştirme konusunda gayet iyi gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ülkede bazı bölgelerde durumun iyiye gitmesine rağmen, hala çok fazla sorun yaşayan yerler de olduğuna işaret ederek, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama gerçek bu." diye konuştu.

Trump'tan maske önerisi

Daha önceki konuşmalarında maske takılması konusunda tartışmalı ifadeler kullanan Trump, bugünkü basın toplantısında farklı ifadeler kullanarak, "Sosyal mesafeyi koruyamayan herkesten maske takmasını istiyoruz. Bunu sevin ya da sevmeyin, maskenizi takın. Bunun bir etkisi olacaktır." ifadesine yer verdi.

Kendisinin maske takmak ile ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayan Trump, "Maske takmaya artık alışıyorum. Aklınıza vatanseverliği getirin, belki bu işe yarayacaktır." görüşünü paylaştı.

Trump, "Bu salgın sürecinden birçok şey öğrendik. Virüsle mücadele için gerekli kaynaklar bakımından iyi bir noktadayız ve bunları hemen ihtiyaç alanlarına gönderebiliriz. Ölüm oranlarımız düşmeye devam ediyor. Ölüm oranlarımız, Avrupa Birliği ve dünyada neredeyse diğer her yerden daha düşük." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının başlangıcına göre şu anda daha çok belirti göstermeyen ya da orta şiddette geçen vakaları tespit ettiklerini anlatan Trump, "Bizim ana amacımız artık sadece salgını yönetmek değil, aynı zamanda bu pandemiyi bitirmek. Bu durumdan olabildiğince erken kurtulmak istiyoruz. Bu nedenle de artık birinci önceliğimizi aşının bulunması oluşturuyor." dedi. 

AA

Okunma Sayısı: 671
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bildirici sorularımızı cevaplandırdı: Demokrasi gazetecilerin oksijenidir

    Karar doğru, istismar yanlış

    Uzmanlar endişeli

    Çalışan ve emekliye pandemi zammı verilsin

    Reisçi rejimin demokrasiye benzer bir tarafı yok

    7 ildeki orman yangınlarına ilişkin son durum?

    Küresel salgının son 24 saati

    Koca: Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında

    Salgının merkezi ABD'de ölü sayısı 150 bine yaklaştı

    'Ayder Yaylası'nın yazı ve kışı ayrı güzel'

    TBMM'de gündem tartışmalı sosyal medya düzenlemesi

    Güneydoğu kavruluyor

    Polonya'da 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme hazırlıkları

    "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir duygu"

    Bir orman yangını da Çanakkale'de

    MSB'den Yunanistan'a sert tepki

    Küresel salgın kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ibadet coşkusu artarak devam ediyor

    Lübnan: İsrail son 2 günde 29 kez hava sahamızı ihlal etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karar doğru, istismar yanlış
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Ayasofya’nın açılışını yeniden okumak...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya haklı çıkıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhabbet ve uhuvvet zedeleniyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kurban kimlere vaciptir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Her şeyi Allah rızası için yap
    M. Said ZEKİ

    Bayramı bekle(me)yenler!
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban Bayramı’na hazırlanırken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.