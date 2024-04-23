Çevre felaketi de kapıda: Gazze’de 270 bin ton katı atık birikti!

Birleşmiş Milletler, İsrail’in saldırısı altındaki Gazze’de 270 bin ton katı atık biriktiğini, bunun ciddi sağlık ve çevre sorunlarını beraberinde getirdiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bölge belediyelerinden edindikleri bilgiyi aktaran Dujarric, atık yönetimi tesisleri ve tıbbi atık merkezlerinin yok edilmesi nedeniyle Gazze’de atık toplama ve düzenleme sisteminin çok ciddi şekilde zarar gördüğünü kaydetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze Şeridi'nin iki hafta önce tüm su kuyularının tamamen kapatılması nedeniyle vatandaşları tehdit eden bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Dujarric, “Gazze’de 270 bin ton katı atık birikmiş durumda. Bu hem çevre hem de sağlık faciasına yol açıyor.” dedi. Diğer taraftan Gazze’deki insani yardım çalışanları için risklerin sürdüğüne işaret eden Dujarric, çatışma, yolların yok edilmesi ve patlamamış bombaların bulunmasının çalışmaları zorlaştırdığını kaydetti. AA

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