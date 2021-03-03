Cibuti sahilinde insanlık trajedisi yaşandı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti'de insan kaçakçıları tarafından denize atılan 80 göçmenden en az 20'sinin öldüğünü bildirdi.

IOM Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yemen'e giden bir kaçakçı teknesinden atılan 80 göçmenden en az 20'sinin Cibuti'nin Obock sahilinde öldüğünü belirtti. Binlerce genç Afrikalının Körfez ülkelerine ulaşmak için Yemen'e geçmeye çalıştığını hatırlatan Abdiker, bunun son 6 ayda yaşanan 3'üncü benzer trajedi olduğunu ve şimdiye dek 70'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi. Güvenlik görevlilerinden korkan insan kaçakçıları zaman zaman kaçmak için teknedeki göçmenleri denize atıyor. AA

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