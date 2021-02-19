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20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Çin’de camiyi taşladılar

19 Şubat 2021, Cuma 21:54
Uygur Türklerine uyguladığı sistematik işkencelerle gündeme gelen Çin’de bir grup Çinli camiye saldırdı.

Uygur Türklerine yönelik işkencelerine uluslar arası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen devam eden Çin’de sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler tepkilere sebep oldu. Çin’in Çinghay eyaletinde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir grup Çinli, ellerinde taşlar ve sopalarla bir camiye saldırıyor. Paylaşılan görüntülerde duvarların da yıkıldığı görülürken olay yerinde hiçbir polisin olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Doğu Türkistan’daki Uygur halkına yönelik uyguladığı baskı ve şiddet politikaları sebebiyle küresel çapta eleştiri alıyor.

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