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8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Çin'de ölü sayısı 723'e yükseldi

08 Şubat 2020, Cumartesi 11:12
Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölenlerin sayısı 723’e, virüsten etkilenelerin sayısı 34 bin 546’ya çıktı. Ülke genelinde son 24 saatte 86 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 723’e çıkarken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 101’inin durumu ciddi olmak üzere 34 bin 546’ya yükseldi.

Diğer yandan virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 27 bin 657’yi bulurken, koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede alnına alınanların sayası 189 bin 660’a ulaştı.

Son 24 saatte 86 can kaybı

Ülke genelinde son 24 saatte 86 kişi koronavirüs nedeniyle ölürken, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Bugüne kadar can kayıplarının 699’u koronavirüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, diğer eyaletlerden Hınan’da 4 Heylongciang’da 5, Haynan’da 2, Guicou, Gansu, Cilin, Hıbey, Sıçuan, Guangdong eyaletlerinde 1’er kişi öldü. 

Merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing'de 2’şer, Şanghay ve Tiencin’de birer kişi öldü.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 26, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak kaydedildi.

Ayrıca, ABD’nin Pekin Büyükelçiliği, virüs kapan 60 yaşındaki bir ABD vatandaşının Wuhan’da öldüğünü açıkladı.

Dünyanın konuştuğu gemiden kötü haber: 3 kişide daha virüs tespit edildi

Japonya’da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemide ise 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 89’a yükseldi.

Sağlık otoriteleri, son tespit edilen hastaların sağlık kuruluşlarına sevkinin gerçekleştirildiğini açıklarken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi. 

Resmi açıklamaya göre 19 Şubat’a dek sürmesi beklenen karantinanın ise uzatılabileceği ifade ediliyor.

Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemide, ilk etapta 20 kişide, dün de 41 kişide virüs saptandığı açıklanmıştı.

Pekin’de maske takmayana gözaltı geliyor 

Bu arada, Pekin Belediyesi’nden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi.

Maske takmayı reddeden kişilere önce gerekli uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınabileceği vurgulandı.

Ülkede özellikle Hubey eyaletindeki yoğun ihtiyaç nedeniyle çoğu sağlık şirketi, maske dahil üretimlerinin büyük çoğunluğunu bu eyalete yönlendiriyor.

Halihazırda Pekin gibi büyük şehirlerde maske satan eczanelerde stoklar yetersiz kalıyor. 

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Etiketler: Çin, koronavirüs, ölü sayısı
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