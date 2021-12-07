Çin'den ABD'nin boykot kararına tepki

ABD’nin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamasına Çin tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD’nin boykot kararının iki ülke arasında diyaloğa ve önemli alanlardaki işbirliğine zarar vereceği uyarısında bulundu. Çin’in boykota karşı çıktığını kaydeden Zhao Lijian, Pekin’in buna karşılık kararlı şekilde önlemler alacağını duyurdu. ABD’yi “siyaseti spora alet etmekle” ve “Olimpiyat kurallarına aykırı hareket etmekle” suçlayan Zhao Lijian, “ABD’nin Olimpiyat Oyunlarına müdahele planı başarısızlığa mahkum olurken, bu ülke için ahlaki otorite ve güvenilirlik kaybına yol açtı.” ifadesini kullandı. Çin’in ABD Büyükelçiliği’nden yapılan ayrı bir açıklamada ABD’nin bu tavrınının “siyasi manipülyasyon” içerdiği görüşü dile getirildi. Euronews Türkçe

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