'Çin. Doğu Türkistan'daki camileri yıkmaya devam ediyor'

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Doğu Türkistan'da Uyguları toplama kamplarında tutmayı sürdüren Pekin, bölgedeki camilerin yıkımını da sürdürüyor.

Bazı STK ve gazetecilerin sahada ve uydu görüntüleri ile yürüttükleri çalışmalarda çok sayıda caminin ya yakıldığı ya da farklı amaçlarla kullanıldığı ortaya çıktı.

Doğu Türkistan'ın Çira kentindeki Jiaman camisi, yüksek duvarlar ve Çin Komünist Partisi propaganda tabelalarının arkasına gizlendi. Buradan geçenlerin bu duvarların arkasında eskiden bir caminin olduğunu bilmelerine imkan yok.

Reuter haber ajansı, söz konusu yapının şu an cami olarak faaliyette olduğunu teyit ettiremedi. Muhabirlerin camiye yaklaşmasıyla sivil giyimli dört kişi sitenin etrafına gelerek, kapıları kilitledi ve buranın ziyaretçilere açık olmadığını ifade etti.

Ayrıca söz konusu alanın ve caminin fotoğraflarının çekilmesine de izin verilmedi.

'Burada cami yok… bu bölgede hiç cami olmadı!'

Kimliğini açıklamayı reddedenlerden biri, "Burada cami yok… bu bölgede hiç cami olmadı" diyerek muhabiri uzaklaştırmaya çalıştı.

Reuters'e göre 2019'daki uydu görüntülerinde binanın köşelerinde 4 minare bulunuyordu, kubbenin de mavi bir metalle kaplandığını görülüyordu. Ancak bugün ne minareler ne de bir kubbe var.