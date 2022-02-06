İsveç’te yaşayan Uygur Türkleri, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nın boykot edilmesini istedi.

Çin’in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan İsveç Uygur Maarif Derneği üyeleri, Gulca Katliamı’nın 25’inci yılı sebebiyle bir protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, “Çin Doğu Türkistan’dan çık”, “Doğu Türkistan’a özgürlük” ve “Çin’i boykot et” sloganları attı. Gulca Katliâmı kurbanlarının fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşıyan göstericiler, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nın boykot edilmesini istedi. İsveç Uygur Maarif Derneği Başkanı Nijat Turgun, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan”ın Gulca vilayetinde 5 Şubat 1997’de yaşanan katliâmın 25’inci yılı nedeniyle protesto düzenlendiklerini söyledi. Turgun, 2022 Pekim Kış Olimpiyatları’nın boykot edilmesini istediklerini belirterek, “Gulca Katliâmının 25’inci yılında 2022 Pekim Kış Olimpiyatları’nın başlaması insan haklarına aykırıdır. Birçok ülke kısmen Olimpiyatları boykot etse de insanlık adına bütün organizasyonun boykot edilmesi lazım.” ifadelerini kullandı. AA

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