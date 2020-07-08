Çin, Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Hindistan'da son durum?

Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 7, Güney Kore'de 63 yeni vaka tespit edildi. Brezilya'da 1254, Meksika'da 895, Hindistan'da 482 kişi öldü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 572'ye çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle öldü.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 548 kişi iyileşti.

Güney Kore’de Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 244'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 33'ü yurt dışı kaynaklı 63 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 13 bin 244'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 11 bin 970 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla, Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vaka sayısı 1747'ye ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, bugüne kadar toplam 285 kişi virüs nedeniyle öldü.

Yerel kaynaklı 30 yeni vakadan 7'si başkent Seul'e 330 kilometre uzaklıktaki Gwangju şehrinde görülürken, Gwangju'daki bir Budist tapınağıyla bağlantılı toplam vaka sayısının 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların bir hafta kapalı olacağını açıklamıştı.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

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Brezilya'da 1254 kişi daha öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1254 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1254 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 66 bin 741'e, vaka sayısı da 45 bin 305 artarak 1 milyon 668 bin 589'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 332 bin 708 vaka ve 16 bin 475 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 976 bin 977 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla bilinen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisinde Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da Kovid-19'a bağlı can kaybı 32 bini aştı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 895 artarak 32 bin 14'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 258 artışla 268 bin 8'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 163 bin 646 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle öldü.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 642 çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 482 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 642'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 752 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 742 bin 417'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 456 bin 830 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.