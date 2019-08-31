Çin özel kuvvetlerinden anti-terör tatbikatı

Çin özel kuvvetler ve polis gücü, Hong Kong sınırındaki Şenzen'de 'anti-terör tatbikatı' gerçekleştirdi. Yayınlanan görüntüler, Hong Kong'daki eylemlere müdahale sinyali olarak değerlendirildi.

Çin Özel Kuvvetleri ve silahlı polis güçleri, Hong Kong sınırındaki Şenzen'de bir 'anti-terör tatbikatı' gerçekleştirdi. Tatbikata ilişkin yayınlanan görüntülerde, güvenlik kuvvetlerinin bir grup eylemciye müdahale ettikleri görülüyor. Tatbikatın Hong Kong sınırındaki bir bölgede gerçekleştirilmesi ve tatbikat içeriğinin 'göstericilere müdahale' konseptinde olması ise, Çin güvenlik güçlerinin Hong Kong'daki batı yanlısı eylemcilere yönelik bir müdahale sinyali olduğu şeklinde yorumlanıyor.

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