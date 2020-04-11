Çin, Rusya'ya sağlık personeli gönderdi

Çin Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadeleye yardım amacıyla Rusya'ya sağlık personeli gönderildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından oluşturulan sağlık personeli grubu bu sabah Rusya'ya gitti. Rusya'nın Harbin Başkonsolosluğu da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Çinli uzmanların Rusya hükümeti tarafından davet edildiğini belirten başkonsolosluk, "Uzmanlar arasında Kovid-19'la mücadele sırasında büyük klinik deneyimi ve uygulama bilgisi kazanan ünlü virüsologlar ve doktorlar yer alıyor" dedi. Çinli uzmanların Rusya'ya Heilongjiang bölgesi tarafından hibe edilen birkaç ton tıbbi malzeme ve ekipman da götürdüğü ifade edildi.

Okunma Sayısı: 105

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.