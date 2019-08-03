Çin tabelalardaki İslâmî ifadeleri kaldırıyor

23 milyon Müslüman’ın yaşadığı Çin, tabelalarda helal ibaresini ve İslamiyet’le ilgili Arapça yazıları kaldırma kararı aldı. Başkent Pekin’deki birçok restoran ve dükkanın Arapça tabelaları indiriliyor.

Çin hükümeti, "İslam'ın Çinleşmesi" politikası kapsamında, restoran ve gıda satan çeşitli dükkanların tabelalarından helal ifadesini kaldırma kararı aldı. Yeni tabelalarda, helal anlamına gelen Çingcın (qing zhen) kelimesi kullanılacak. Tabelalarda İslamiyet’le ilgili Arapça yazılar da yer alamayacak. Başkent Pekin’deki birçok restoranda ‘helal’ yemek ve gıda satan işletmelerin tabelaları söküldü. Bazı işletmelerin ise, tabelelarındaki yasaklanan ifadelerin üzerini kağıt ve yapıştırıcılarla kapattığı görüldü. Pekin Etnik Gruplar ve Din İşleri Komisyonu'nun rakamlarına göre, kentte 259 bin Çinli Müslüman yaşıyor. Helal ürün satan işletmelerin sayısı ise bin 797'yi buluyor. Camilere Çin bayrağı çekilmişti Çin’de ocak ayında devlet kontrolündeki Çin İslam Cemiyeti (ÇİC) , 'Ülkemizde İslamiyet'in Çinleşmesi için 5 Yıllık Çalışma Planı 2018-2022' adlı seminer düzenlemişti. Seminerde Müslüman toplumuna "Çin Komünist Partisinin (ÇKP) İslam üzerine çalışmalarını sıkı uygulamaları, İslam'ın Çinleşmesine sadık kalmaları, Çin İslamı ve Çin tipi sosyalizmi teşvik etmeleri" çağrısı yapılmıştı. ÇİC, geçen yıl mayıs ayında da ülkedeki Müslümanlara 'sosyalist değerleri öğrenme, vatanseverlik ruhunu ilerletme, Çin kültürünü öğrenme; ülkedeki camilere Çin bayrağı asma' çağrısı yapmıştı. Çağrının ardından birçok camide Çin bayrağı göndere çekilmişti. Çin'de halen yaklaşık 23 milyon Müslüman yaşıyor. Ülkedeki 56 etnik gruptan 10'u İslam dinine mensup topluluklar. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

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