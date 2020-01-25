Çin virüsü Avrupa’ya da sıçradı

Çin’in doğusundaki 11 milyon nüfuslu Vuhan şehrinde görülerek ölümlere yol açan koronavirüs (2019-nCoV) salgını ilk kez Avrupa’da da görüldü.

Fransa Sağlık Bakanlığı, Çin dışında bazı bölgelerde de görülen ölümcül virüsün ülkede iki kişiye bulaştığını doğruladı. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, koronavirüsün bulaştığı iki kişinin Paris ve Bordeaux şehirlerinde yaşadığını açıkladı. Buzyn, ilk vak’anın Bordeaux’da Perşembe günü tesbit edildiğini, 48 yaşındaki hastanın Çin’in Vuhan bölgesinden yeni geldiğini söyledi. Sürekli öksüren ve ateşi olan hastanın acil şekilde karantinaya alındığı ve Bordeaux Üniversitesi Hastanesi’nde tek kişilik özel bir odada tutulduğu ifade edildi. Paris’te görülen diğer vak’anınsa Cuma günü tesbit edildiği, hastanın şehir merkezindeki Bichat semtinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Ölü sayısı 41’e yükseldi

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından bin 287 kişi etkilendi, 41 kişi öldü. Bununla birlikte virüsten etkilenme durumu şüpheli kategorideki kişilerin sayısı ise bin 965’e çıkarken, bugüne kadar salgından iyileşen 38 kişi taburcu edildi. Virüsten etkilenen kişilere temas eden 13 bin 967 kişi de müşahede altına alındı.