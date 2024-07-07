Çölde ölenler denizde ölenlerin iki katı

Birleşmiş Milletler “Bu yolculukta, hayatta kalmanız veya kalmamanız kimsenin umurunda değil” başlıklı bir rapor yayımları. Afrikalıların göç rotaları üzerine eğilen rapor, Akdeniz kıyılarına giden kara yollarında göçmenlerin maruz kaldığı aşırı şiddet, insan hakları ihlalleri ve sömürüye dikkati çekiyor.

Rapor, kara yollarında mültecilerin ve göçmenlerin karşılaştığı tehlikelerin çeşitli nedenlerle çok daha az belgelendiğini ve duyurulabildiğini ifade ederken, Ocak 2020’ten Mayıs 2024’e kadar geçen sürede Sahra Çölü’nde hayatını kaybeden göçmen sayısının, kayıtlara geçen bin 180 kişiden çok daha fazla olduğunu belirtiyor. Aynı sürede, Akdeniz’de yaklaşık 7 bin 115 göçmen ölümünün kaydedildiğini söyleyen UNCHR raporu, Akdeniz’e ulaşan göçmen sayısı, Sahra’dan geçenlerden çok daha az olduğundan, Sahra Çölü’nde ölenlerin sayısının bunun iki katı olduğuna dikkati çekiyor. Ankara - Anka

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