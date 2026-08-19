DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

17 Ağustos depreminin, ülkemizin deprem tarihine en ağır travmalardan biri olarak kazındığını belirten Kısacık, afetlere hazırlık konusunu işaret ederek, “Acıları anmak yetmez, tedbirli olmak zorundayız” dedi. Türkiye’nin yeni acılar yaşamaması için 17 Ağustos’tan gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini belirten Kısacık, “6 Şubat depremleri bize, 17 Ağustos’tan bu yana geçen yıllara rağmen deprem hazırlığı konusunda defalarca sınıfta kaldığımızı ve daha yapacak çok işimiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Deprem gerçeğini gündelik siyasetin ve dönemsel tartışmaların ötesinde, devlet politikası olarak ele almak zorunda olduğumuzu sürekli dile getiriyoruz ama acı tablo asla değişmiyor. Hala depremlere ve diğer doğal afetlere hazırlık konusunda ciddi adımları atmıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Mehmet Kara

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