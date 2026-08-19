Çerçeve yasa Resmî Gazete’de

Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Resmi Gazete’de yayınlandı.

Süreçte cevap bekleyen sorular Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, “çözüm süreci” kapsamında hazırlanan yasal düzenlemenin uygulama aşamasına geçilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında oluşturulan Kurul’un ilk toplantısının 24 Ağustos’ta yapılacağını belirterek, “Bu toplantıda Kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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