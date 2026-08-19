"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

74 yaşında Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğrendi

19 Ağustos 2026, Çarşamba
Uşak’ın Ulubey ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Hanım Akay, okuma yazma bilmemesine rağmen Kur’ân-ı Kerîm öğrenme isteğinden vazgeçmedi.

Murat Kutlay Kur’an Kursu’nda aldığı eğitimle harfleri öğrenen Akay, Kur’ân-ı Kerîm okumaya başladı. Yıllardır içinde ukde kalan Kur’ân-ı Kerîm okuma hayalini gerçekleştiren Akay’a, Ulubey İlçe Müftülüğü tarafından “Kur’ân-ı Kerîm’e Geçme Belgesi” ve Kur’ân-ı Kerîm hediye edildi. Akay, “Allah nasip etti, bu yaşımda Kelamullah’ı ellerime aldım. Çok mutluyum” dedi.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Artık yeter - En kötüsü dünyanın sessizliği

    İtibar suikastı yapıyorlar

    BES-AR: Dört kişilik memur ailesinin “açlık sınırı” 49 bin 556 lira

    Deprem hazırlığı ahlaki sorumluluktur

    Sınırda bekletilen konvoy dönüyor

    74 yaşında Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğrendi

    Çerçeve yasa Resmî Gazete’de

    Acıları anmak yetmez, tedbirli olmak zorundayız

    Türker Ertürk’ün hakimlik ifadesi ortaya çıktı: 3,5 yıldır kimse tahrik olup sokağa çıkmadı

    Türkiye umuttur

    Sıra Umman’a mı geldi?

    Ya faize ödediğiniz para?

    Ekonomi güvenle yönetilir

    Depremzedeler konteynerlerde yaşıyor

    12 yaşındaki Mia Müslüman oldu

    YHT biletlerine bir yılda ikinci zam

    Sumud aktivistleri serbest bırakılsın

    Yaz, Kur’ân’la şenlendi

    Hayat namazla güzeldir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İtibar suikastı yapıyorlar
    Genel

    Türker Ertürk’ün hakimlik ifadesi ortaya çıktı: 3,5 yıldır kimse tahrik olup sokağa çıkmadı
    Genel

    Çerçeve yasa Resmî Gazete’de
    Genel

    Artık yeter - En kötüsü dünyanın sessizliği
    Genel

    Sıra Umman’a mı geldi?
    Genel

    Ekonomi güvenle yönetilir
    Genel

    Deprem hazırlığı ahlaki sorumluluktur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ya faize ödediğiniz para?
    Genel

    BES-AR: Dört kişilik memur ailesinin “açlık sınırı” 49 bin 556 lira

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.