74 yaşında Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğrendi

Uşak’ın Ulubey ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Hanım Akay, okuma yazma bilmemesine rağmen Kur’ân-ı Kerîm öğrenme isteğinden vazgeçmedi.

Murat Kutlay Kur’an Kursu’nda aldığı eğitimle harfleri öğrenen Akay, Kur’ân-ı Kerîm okumaya başladı. Yıllardır içinde ukde kalan Kur’ân-ı Kerîm okuma hayalini gerçekleştiren Akay’a, Ulubey İlçe Müftülüğü tarafından “Kur’ân-ı Kerîm’e Geçme Belgesi” ve Kur’ân-ı Kerîm hediye edildi. Akay, “Allah nasip etti, bu yaşımda Kelamullah’ı ellerime aldım. Çok mutluyum” dedi. Haber Merkezi

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