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1 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Divan’ın kararı ümit verdi

01 Şubat 2024, Perşembe 20:01
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail’e yönelik tedbir kararının Gazze’deki sivillerin korunması için ilk somut umudu sunduğunu bildirdi.

OHCHR’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, UAD’nin 26 Ocak’ta Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine açtığı “soykırım” davasındaki ihtiyati tedbir kararına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının değerlendirmesine yer verildi. Uzmanlar kararı, “Gazze’de kıyameti andıran koşullara, yıkım, toplu katliam ve onarılamaz travmalara maruz kalan sivilleri korumak için ilk somut umut” olarak nitelendirdi.

Kararı “Filistin halkının on yıllardır devam ettiği adalet mücadelesinde önemli bir dönüm noktası” olarak nitelendiren uzmanlar, UAD’nin, İsrail’in Gazze halkını bombalamaya, yerinden etmeye ve açlığa mahkum etmeye devam edemeyeceğine karar verdiğinin altını çizdi. Uzmanlar, uluslararası hukukun Filistinliler ile İsrailliler arasında kalıcı barış ve istikrar için tek temel olduğuna işaret etti. İsrail’i UAD kararına uymaya çağıran uzmanlar, “UAD’nin makul bulduğu soykırım riskini ortadan kaldırma sorumluluğunun artık İsrail’e geçtiğini belirtti.

AA

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