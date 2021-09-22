Doğu Türkistan için 40 dilde çağrı

Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Elçiliği ve Dünya Doğu Türkistan Dayanışması, “Masumiyetin Öldürüldüğü Her Yer ve Doğu Türkistan İçin 40 Dilde Dünyaya Çağrı” başlığıyla Doğu Türkistan’daki zulme karşı çağrı yaptı.

Çağrı, Birleşmiş Milletlere bağlı örgütlere, insan hakları kuruluşlarına, Türkiye’de elçilik ve büyükelçiliği olan ülke temsilcilerine, ulusal ve uluslararası medyaya duyuruldu. 40 dilde yapılan çağrıda ülkelere, “Nefes almak bu kadar zor mu sizin oralarda? Kardeşinize adıyla seslenmek tehlikeli mi? Eviniz bir tutuk evi, gardiyanı Çinliyken nedir yaşamak?” diye soruldu. Ayrıca insanlık adına şöyle seslenildi: “Çin, gizli açık bütün ortaklarıyla sürdürüyor bu soykırımı. Dünya atlasında yer, zaman, dil, inanç, kültür, ülke ve medeniyet ayrımı yapmaksızın: İnsanlık Savunma Hattı kurmaya hazır mısınız?” Dünyaya çağrının yapıldığı 40 dil şöyle: Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerbaycan Türkçesi, Bosnaca, Bulgarca, Çekçe, Çince, Endonezce, Ermenice, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, Gagavuzca, Güney Azerbaycan Türkçesi, Gürcüce, Hintçe, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Kazakça, Kırgızca, Korece, Latince, Makedonca, Malayca, Moğolca, Nogayca, Özbekçe, Portekizce, Rusça, Swahilice, Tacikçe, Tatarca, Türkçe, Türkmence, Urduca, Uygurca, Yunanca.

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