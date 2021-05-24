DSÖ: 115 bin sağlıkçı Kovid-19’dan öldü

DSÖ’nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 74’üncüsü İsviçre’nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle başladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros, burada yaptığı konuşmada, “Sağlık çalışanları 18 aydır Avrupa, Afrika ve dünyanın değişik yerlerinde hayatla ölüm arasında bir yerde durdular. Sayısız hayat kurtardılar, başkaları için savaştılar.” ifadesini kullandı.

Euronews’deki habere göre Tedros, “Birçok sağlık çalışanı bu süreçte kendisi de enfekte oldu ve raporlama yetersiz olsa da en az 115 bin sağlık ve bakım çalışanının başkalarına hizmet verdiği sırada nihai bedeli ödediğini tahmin ediyoruz.” dedi. DSÖ Genel Direktörü, “Kişisel koruyucu ekipmanlara, aşılara ve hayat kurtarıcı araçlara erişim eksikliği sebebiyle birçoğu hüsrana uğradı, çaresiz ve korunmasız hissetti. Kendilerine çok şey borçluyuz. Dünya çapında sağlık ve bakım çalışanları genel olarak korumadan, ekipmandan, makul ücretten, güvenli çalışma koşullarından ve hak ettikleri saygıdan yoksunlar.” sözleriyle sağlık çalışanlarının yetersiz koşullarda mücadele ettiğini anlattı.