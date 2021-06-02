DSÖ, Çin aşısı Sinovac'a onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin tarafından üretilen ve Türkiye'de en çok kullanılan Kovid-19 aşısı olan Sinovac'a 18 yaş üzeri kişilerde uygulanmak üzere acil kullanım onayı verdi.

DSÖ daha önce koronavirüse karşı Çin tarafından üretilen Sinopharm aşısına onay vermişti. DSÖ'den yapılan açıklamada Sinovac aşısının ağır hastalıkları ve hastaneye yatışları yüzde 100 önlediği belirtilirken, örgüt bu kararla 8'inci Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu. Örgüt ayrıca iki doz Sinovac aşısı yaptıran kişilerin yaklaşık yarısından çoğunun Kovid-19 virüsünün semptomlarından koruduğunu ve aşının 60 yaş üzeri deneklerde çok fazla test edilmemesine rağmen herhangi bir üst yaş limiti konulmasını önermediğini kaydetti. DSÖ, Sinovac'ın uygulanması konusunda da, "Aşının 18 yaş ve üstü yetişkinlerde iki ile dört hafta arayla iki dozluk bir programda kullanılmasını önermektedir." ifadelerine yer verdi. Euronews Türkçe

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