DSÖ’den ‘salgın kontrol altına alınmalı’ uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un daha ölümcül varyantları ortaya çıkmadan kontrol altına alınabilmesi için ülkelere çağrıda bulundu.

Cuma günü basın toplantısında konuşan DSÖ Acil Durum Direktörü Michael Ryan, Covid-19 Delta varyantının bir uyarı olduğunu söyleyerek “Bu, virüsün gelişim gösterdiğine dair bir uyarı ancak aynı zamanda daha tehlikeli varyantlar ortaya çıkmadan harekete geçmemiz gerektiğine yönelik bir çağrı” ifadelerini kullandı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise konuya ilişkin, “Şimdiye kadar 4 varyant ortaya çıktı ve virüs yayılmaya devam ettikçe daha fazlası da olacak” şeklinde konuştu.

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