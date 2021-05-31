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31 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

DSÖ güçlendirilecek

31 Mayıs 2021, Pazartesi 20:05
Dünya Sağlık Örgütü'ne üye ülkeler, organizasyonun yetkilerini arttırarak gelecekte yaşanacak olası pandemilere karşı mücadelede merkezi rol üstlenmesini sağlama konusunda görüş birliğine vardı. Örgüte ayrıca salgınlarla daha etkin mücadele edebilmesi için esnek bir fonlama sağlanacak.

DSÖ'nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 74'üncüsü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapıldı. 194 üye ülke sanal ortamda yapılan Dünya Sağlık Asamblesi'nin son gününde 14 sayfalık kapanış bildirgesi yayınladı.

Üç bağımsız panel tarafından hazırlanan ve Asamble'ye sunulan raporun sonuçlarına göre ülkeler ve kurumlar Kovid-19 salgınına hazırlıksız yakalandı ve mücadele konusunda yetersiz kaldı.

Küresel uyarı sisteminde köklü bir değişiklik önerilen raporda, DSÖ'nün salgınlarla daha etkin mücadele edebilmesi için daha güçlü ve daha bağımsız bir yapıya dönüşmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda Birleşmiş Milletler'e bağlı örgütün Kovid-19 ile ilgili Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan etmekte geç kaldığı belirtildi. DSÖ alarm seviyesinin en yüksek düzeye 30 Ocak 2020 tarihinde çıkarmıştı.

Günler süren tartışmaların ardından üye ülkeler yeni bir çalıma grubu oluşturarak raporda yer verilen önerileri hayata geçirmenin yollarını değerlendirmek ve gelecek yıl yapılacak kongreye somut öneriler getirilmesine karar verdi.

Kapanış metninde üye ülkelerden DSÖ'nün program bütçesinin yeterli, esnek, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir şekilde finanse edilmesini garanti etmesi istendi.

DSÖ'nün bütçesinin sadece yüzde 16'sı üye ülkelerin aidatlarından gelirken geri kalanı gönüllü veya koşullu katkılardan sağlanıyor.

Kapanış bildirgesinde ayrıca üye ülkelerden olası tehditleri tespit ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkili iletişim için temel kamu sağlığı kapasitelerini artırmaları istendi.

Euronews Türkçe

Etiketler: DSÖ
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