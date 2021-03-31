DSÖ’nün Kovid-19 raporu şeffaflıktan yoksun

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökeni konusunda hazırladığı raporun elzem verilerden, bilgilerden ve şeffaflıktan yoksun olduğunu ifade etti.

Psaki, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını cevapladı. DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Kovid-19’un kökenine ilişkin açıklanan raporda Kovid-19’un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Psaki, “Başkan Biden, Amerikan halkının, küresel toplumun, sağlık çalışanlarının ve virüse yakınlarını kurban veren herkesin daha büyük bir şeffaflık ve daha iyi bir bilgiyi hak ettiğine inanıyor.” dedi. AA

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