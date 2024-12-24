Dünya böyle vahşet görmedi - Bir hastanede katliam korkusu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ndeki hastaların hayatlarının tehlike altında olduğunu söyledi.

Her savaşın kuralları vardır, ama Gazze’de tüm kurallar ihlâl edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan ve uzun süredir saldırı altında olan Kemal Advan Hastanesi’ndeki hastaların hayatlarının tehlike altında olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail ordusunun saldırıları altında olan Kemal Advan Hastanesi’ne ilişkin X’ten paylaşımda bulundu. Ghebreyesus, önceki sabah DSÖ ve ortaklarının hastaneye tıbbi yardımlar ulaştırdığını hatırlatarak, “Hastane çevresinde acilen ateşkes ilan edilmesi ve hastalar ile sağlık çalışanlarının koruması çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

Hastane kritik şartlarla karşı karşıya

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gün boyu devam eden saldırıları nedeniyle hastanenin kritik koşullarla karşı karşıya olduğunu aktardı. Ebu Safiyye önceki gün hastanenin kapısı ile üçüncü katına top mermilerinin düştüğünü; can kaybı yaşanmadığını fakat saldırının yaralılar ve çocuklar arasında paniğe yol açtığını belirtti.

İsrail ordusunun, gerekli tıbbî malzeme ve sağlık personelinin girişini engellemeye devam ettiğini, bunun insanî durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Ebu Safiyye, “Yiyecek çok kısıtlı. Yaralılara hatta tüm gün çalışan sağlık personeline bile yemek sağlayamıyoruz” ifadesini kullandı.

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Gazze’de can kaybı 45 bin 259’a yükseldi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 443 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği “4 katliamda” 32 kişinin can verdiği, 54 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 259’a, yaralı sayısının da 107 bin 627’ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.