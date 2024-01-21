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21 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

Dünya ekonomisi tartışılıyor... Süper zenginler: Bizden daha çok vergi alın

21 Ocak 2024, Pazar
DAVOS’TAKİ 260 MİLYARDER VE MİLYONER AŞIRI ZENGİNLİKLERİNDEN DAHA YÜKSEK VERGİ ALINMASINI TALEP ETTİ.

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Dünya çapındaki gelir adaletsizliği ve yoksulluk rekor seviyelere yükselirken, 250’yi aşkın süper zengin Davos’ta liderlere iletilmek üzere bir mektup kaleme aldı. Mektupta, “Kamusal hizmetlerin iyileştirilmesi için bizden ek vergi alın” çağrısı yapıldı. Artı Gerçek’in haberine göre, liderler ve iş insanlarının yanı sıra dünyanın en varlıklı isimlerinin katıldığı 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında protestolar eşliğinde başlarken, 250’den fazla milyarder ve milyonerden dikkat çekici bir çağrı geldi. 17 ülkeden zenginlerin oluşturduğu bir grup, kamusal hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla kendilerinden servet vergisi alınması için dünya liderlerine hitaben bir açık mektup kaleme aldı. Aralarında Disney şirketinin varisi Abigail Disney, Rockefeller hanedanının varislerinden Valerie Rockefeller ve ünlü dizi Succession’da bir milyarderi de canlandırmış olan oyuncu Brian Cox gibi isimlerin bulunduğu imzacılar, “Ödemekten onur duyarız” başlıklı mektupta şu ifadeleri kullandı:

ORTAK DEMOKRATİK GELECEĞİMİZ İÇİN BİR YATIRIM

“Talebimiz basit: Toplumun en zenginleri olarak bizden vergi almanızı talep ediyoruz. Bu vergi bizim yaşam standartlarımızda temel bir değişime yol açmayacak, çocuklarımızı mahrumiyete düşürmeyecek veya ülkelerimizin ekonomik büyümesine zarar vermeyecektir. Fakat aşırı ve verimsiz özel servetleri ortak demokratik geleceğimiz için bir yatırıma dönüştürecek.” ‘Vatansever Milyonerler’ (Patriotic Millionaires) isimli grup adına yeni yapılan bir ankete göre, süper zenginlerin yüzde 74’ü, dünya çapında artan yaşam pahalılığı krizinin ele alınması ve kamusal hizmetlerin iyileştirilmesi için kendilerinden daha yüksek gelir vergisi alınmasını destekliyor.

Rahatsız mirasçılar

Berlİn’dekİ Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü’nde (DIW) vergi uzmanı olan Stefan Bach, “Davos’taki açık mektubu imzalayanlar, çoğunlukla iş dünyasında aktif olarak sorumluluk üstlenmeyen ve kendilerinin kazanmadığı büyük servetten rahatsızlık duyan mirasçılar. Bu nedenle kampanyaları, münferit bir çıkış olmanın ötesine geçemez” diyor. Süper zenginlerin büyük çoğunluğu ise bu tarz kampanyalar karşısında sessiz kalıyor. Hatta üst düzey siyasi bağlantıları olan müteşebbislerin çoğu, bu tür planlara karşı direniyor. Bach, “Büyük servetlerin çoğu, şirket yatırımlarının bir parçası” diyor ve ekliyor:“Girişimciler için düşük vergiler, onları yatırım yapmaya ve istihdam oluşturmaya teşvik etmelidir. Yüksek vergiler, bu yatırımları ve istihdamı tehlikeye atabilir.” 

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