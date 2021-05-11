ABD BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜLKE YÖNETİMLERİNE ÇAĞRI: FİLİSTİNLİLERİN HAKLARINI KORUYUN.

İSRAİL ŞİDDETİNE KARŞI ÇIKIN

Demokrat Senatör Sanders ve Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Cortez: “ABD, hükümetle bağlantılı aşırı İsraililerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki şiddetine güçlü şekilde karşı çıkmalı, Filistinli ailelerin tahliyesini önlemeli, Filistinlilerin haklarını korumalı.”

BM: YIKIM VE TAHLİYELERİ DURDUR

ABD'deki Müslüman kuruluşlar: “Biden yönetimi ve Kongre İsrail’e karşı harekete geçmeli.” BM Genel Sekreteri Guterres: “İsrail, uluslararası insanî hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurmalı.”

Nerede Selâhaddinler?

MESCİD-İ Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

“Nerede Selâhaddinler?” diye haykıran Şeyh Kisvani, Mescid-i Aksa’nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı. Şeyh Kisvani, “Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem’e giremezler” dedi. İsrail polislerinin Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, “Nerede onurunuz?” ifadesini kullandı.

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Dünya Filistin'e sahip çıkmalı

Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce evlerinden zorla tahliye edilmeleri büyük tepki çekerken, ‘Filistin’e sahip çıkılmalı’ çağrıları yineleniyor.

ABD’li siyasetçiler, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce evlerinden zorla tahliye edilmelerine tepki gösterdi.

Demokrat Senatör Bernie Sanders, Twitter hesabından, “ABD, hükümetle bağlantılı aşırılık yanlısı İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki şiddetine güçlü şekilde karşı çıkmalı ve Filistinli ailelerin tahliye edilmesini önlemeli” açıklamasını yaptı.

New York’un genç Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio Cortez de İsrail ordusuna ve tahliyelere Twitter hesabından tepki gösterdi. Cortez, “İsrail ordusu kutsal ramazan ayında Filistinlileri zorla evlerinden çıkarıyor ve şiddet uyguluyor. İnsanlık dışı bu durum karşısında ABD, Filistinlilerin haklarının korunmasında daha fazla liderlik ortaya koymalı” ifadelerini kullandı.

Uluslar arası hukuka aykırı

Amerikalı önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere uyguladığı şiddete sert tepki gösterdi.

ABD’de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) ve Amerikan-İslâm İlişkileri Konseyi (CAIR), tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara saldırmasının ve İsrail’in asırlardır kendi evlerinde oturan Filistinlilerin evlerini haksız şekilde ellerinden almasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı. İsrail’in bu tür uygulamalarının “ırkçı eylemler” ve bu eylemlerin uluslar arası hukuka tamamen aykırı olduğu belirtilen açıklamada, Joe Biden yönetimi ile Kongre’nin bu konuda harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Tahliyeler devlet destekli zulüm

Illinois’un Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Marie Newman, “Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah’ta yaşama hakları var. Dışişleri Bakanlığına Filistinlilerin Doğu Kudüs’te zorla evlerinden çıkarıldığı bu uluslar arası hukuku ihlâllerini derhal kınaması çağrısı yapıyorum” şeklinde tepki verdi. Minnesota’nın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Betty McCollum, “Şeyh Cerrah’ta sadece nesiller boyunca yaşadıkları evlerde kalmak isteyen Filistinlilere yönelik polis şiddeti devlet destekli zulümdür. ABD’li hiçbir vergi mükellefinin doları Filistin’in ilhakı ya da Filistinlilerin evlerinin yıkılması için kullanılmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

Yıkım ve tahliyelere son ver

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Doğu Kudüs’te devam eden şiddet olayları ve Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki muhtemel tahliyelerinden derin endişe duyduğunu belirterek, İsrail’e uluslar arası insanî hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısı yaptı. Bütün liderlerin, aşırılık yanlılarına ve her türlü şiddete karşı çıkma sorumluluğu taşıdığını belirten Guterres, kutsal alanlarının statükosunun ise korunması gerektiğini ifade etti.

Biz Avrupalıların sorumluluğu var

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Doğu Kudüs'te son günlerde devam eden olayların ardından İsrail'in Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin tamamını evlerinden çıkarma tehlikesi bulunduğunu söyledi. Hem Arap dünyasını hem de Batılı ülkeleri İsrail'e tepki göstermeye çağıran Asselborn, "Biz Avrupalıların sorumluluğu var. Bu konuyu gündemin üst sıralarında tutmalıyız." diye konuştu. Asselborn ayrıca Doğu Kudüs'ün iki devletli bir çözümde Filistin'in de başkenti olmasının öngörüldüğünü hatırlatarak, iki devletli çözüme bir alternatif bulunmadığını vurguladı.

Netanyahu’dan tahrike devam

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Ramazan ayı başından bu yana devam eden gerginliği daha artıracak açıklamalarda bulundu. Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı konuşmada “Kudüs’ün binlerce yıl Yahudilerin başkenti” olduğunu iddia ederek, ABD ile Avrupa Birliği’nden (AB) Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki bazı Filistinli ailelerin İsrail tarafından zorla evlerinden çıkarılma planına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.