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17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Dünya genelinde aşılama sürüyor: Türkiye'de ve dünyada son durum?

17 Temmuz 2021, Cumartesi 18:32
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 610 milyon dozu aştı. Türkiye, 62 milyon 578 bin 908 dozla 9. sırada yer aldı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 610 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 1 milyar 440 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 399 milyon 700 bin ile Hindistan, 336 milyon 60 bin ile ABD, 121 milyon 800 bin ile Brezilya, 85 milyon 620 bin ile Almanya, 81 milyon 700 bin ile İngiltere, 66 milyon 710 bin ile Japonya, 63 milyon 170 bin ile Fransa, 62 milyon 578 bin ile Türkiye, 60 milyon 570 bin ile İtalya, 57 milyon 10 bin ile Endonezya, 53 milyon 340 bin ile Meksika, 52 milyon 330 bin ile Rusya, 50 milyon 240 bin ile İspanya, 44 milyon 730 bin ile Kanada, 32 milyon 410 bin ile Polonya, 26 milyon 510 bin ile Arjantin, 24 milyon 250 bin ile Şili ve 22 milyon 940 bin ile Kolombiya ve 21 milyon 160 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 610 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 164,44 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 24 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 162,71, Seyşeller’de 141,98, İzlanda’da 136,68, San Marino’da 132,74, Bahreyn'de 131,07, Uruguay’da 129,71, Şili'de 126,85, İsrail’de 126,70, Katar'da 121,40, Faroe Adaları'nda 120,42 İngiltere’de 120,35, Moğolistan'da 119,36, Kanada’da 118,51, Singapur'da 112,31, Belçika'da 109,59, İspanya’da 107,45, Hollanda'da 106,64, Maldivler’de 106,51, Macaristan’da 105,13, Lüksemburg’da 102,34, Almanya’da 102,19 ve ABD’de 100,65, İtalya’da 100,18 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 62 milyon 578 bin 908 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 74,15 oldu. 38 milyon 816 bin 308 kişiye ilk doz, 20 milyon 170 bin 249 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 190 milyon 404 bini aştı, 4 milyon 94 binden fazla kişi öldü.

AA

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