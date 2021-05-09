Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 158 milyon 93 bine, ölenlerin sayısı 3 milyon 291 bine, iyileşenlerin sayısı 135 milyon 534 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 423 bini, Hindistan'da 22 milyon 271 bini, Brezilya'da 15 milyon 87 bini ve Fransa'da 5 milyon 747 bini geçti.

Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 187 kişinin ölmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Fransa İlaç Ajansından yapılan açıklamada, 23-29 Nisan'da AstraZeneca aşını yaptıran 2 kişide kanda pıhtılaşma tespit edildiği, bunlardan birinin öldüğü belirtildi.

Fransa, salgın nedeniyle yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ekledi.

İngiltere, salgınla mücadele kapsamında yolcuların dönüşte otelde zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağı ülkeler listesini güncelledi.

Avrupa Birliği (AB), BioNTech-Pfizer'ın geliştirdiği aşıdan 900 milyonu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz alımı sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, aşılar üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının kısa vadede sihirli bir çözüm olmadığını düşündüklerini, konuyu masaya somut bir teklif gelir gelmez görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde şimdiye kadar 160 milyon kişinin ilk doz aşıyı yaptırdığını bildirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde salgının üçüncü dalgasının kırıldığını ifade ederek, Avrupa'da yaz tatillerinin aşı yaptırmayanlar için de mümkün olması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Belçika'da salgın nedeniyle ekim ayından bu yana kapalı olan restoran, kafe ve barlar, vaka sayılarında düşüş ve aşılamaların hız kazanmasıyla sadece bahçe ve teraslarında müşteri kabul ederek yeniden açıldı.

Hindistan ile yaklaşık 1800 kilometrelik sınırı olan Nepal’de doktorlar, ülkedeki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunurken, hükümet, kapanma ve kısmi kapanma uygulamalarını hayata geçirdi.

Japonya Havayolları (JAL) salgının seyahat sektörüne etkisi sonucu 2020 mali yılında 286,6 milyar yen (2,6 milyar dolar) net kayıp yaşadığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'a insani yardım göndereceklerini duyurdu.