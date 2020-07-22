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27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu geçti

22 Temmuz 2020, Çarşamba 12:06
Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeyi etkileyen bir pandemiye dönüştü.

İlk ölümün gerçekleştiği Ocak 2020'den beri Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 619 binin üzerine çıktı.

Dünya genelindeki vaka sayısıda 24 saatte 239 binden fazla artış göstererek 15 milyon 97 bini aştı. 9,1 milyondan fazla hasta ise Covid-19 atlatarak sağlığına kavuştu.

ABD'DE SON DURUM

Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de corona virüs salgını halen hızını kaybetmedi.

Resmi rakamlara göre 331 milyondan fazla insanın yaşadığı ülkede toplam vaka sayısı 6 milyonu aştı. Can kaybı da 24 saatte bin 149 artış göstererek 144 bin 493'e yükseldi.

BREZİLYA

ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ikinci ülke ise Güney Amerika ülkesi Brezilya.

Ülkede vaka sayısı 2 milyon 166 binin üzerine çıakrken can kaybı da 24 saatte bin 346 artarak 81 bin 597 oldu.

MEKSİKA'DA TOPLAM CAN KAYBI 40 BİN 400'E ULAŞTI

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 915 artarak 40 bin 400'e ulaştı.

Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı ise 6 bin 859 artışla 356 bin 255'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 227 bin 165 kişi iyileşti.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

HİNDİSTAN'DA TOPLAM CAN KAYBI 28 BİN 732'YE YÜKSELDİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 648 kişinin ölmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 732'ye yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 37 bin 724 artarak 1 milyon 192 bin 915'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 753 bin 50 kişi iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

ÇİN'DE 14, GÜNEY KORE'DE 63 YENİ VAKA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı irtibatlı 14 Covid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 9 yeni vaka da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 707'ye çıktı.

Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle öldü.

Ülkede, Covid-19 tespit edilen 78 bin 840 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 233 olarak açıklandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen hafta yurt içi kaynaklı ilk vakanın tespit edildiği bildirilmişti. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Covid-19'a rastlanması üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI 13 BİN 879'A YÜKSELDİ

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 34'ü yurt dışı irtibatlı 63 Covid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 29 yeni vakadan 16'sı mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul'de görüldü.

Toplam vaka sayısının 13 bin 879'a çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 12 bin 698 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 1 kişinin daha ölmesiyle bugüne kadar virüse bağlı can kaybı sayısı 297'ye yükseldi.

NTV

Etiketler: dünya, koronavirüs
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