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5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 11 milyon 388 bini aştı

05 Temmuz 2020, Pazar 13:12
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 533 bin 639 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 445 bin 654 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 409 bin 380 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 935 bin 982 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 318 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 578 bin 376), Rusya (674 bin 515), Hindistan (674 bin 312), Peru (299 bin 80), İspanya (297 bin 625), Şili (291 bin 847), İngiltere (284 bin 900), Meksika (252 bin 165), İtalya (241 bin 419), İran (237 bin 878), Pakistan (228 bin 474), Suudi Arabistan (205 bin 929), Türkiye (204 bin 610), Almanya (197 bin 418), Güney Afrika (187 bin 977), Fransa (166 bin 960), Bangladeş (159 bin 679), Kolombiya (113 bin 389), Kanada (105 bin 317), Katar (99 bin 183), Çin (83 bin 553), Arjantin (75 bin 376), Mısır (74 bin 35), İsveç (71 bin 419), Belarus (63 bin 270), Endonezya (62 bin 142), Belçika (61 bin 838), Ekvador (61,535), Irak (58 bin 354), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (50 bin 857) ve Hollanda (50 bin 335)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 64 bin 365, İngiltere 44 bin 198, İtalya 34 bin 854, Meksika 30 bin 366, Fransa 29 bin 893, İspanya 28 bin 385, Hindistan 19 bin 289, İran 11 bin 408, Peru 10 bin 412, Rusya 10 bin 27, Belçika 9 bin 771, Almanya 9 bin 81, Kanada 8 bin 674, Hollanda 6 bin 113, Şili 6 bin 192, İsveç 5 bin 420, Türkiye 5 bin 206, Ekvador 4 bin 769, Pakistan 4 bin 712, Çin 4 bin 634, Kolombiya 3 bin 942, Mısır 3 bin 280, Endonezya 3 bin 89, Güney Afrika 3 bin 26, Irak 2 bin 368, Bangladeş 1997, Suudi Arabistan 1858, Arjantin 1481, Belarus 418, BAE 321 ve Katar 123."

AA

Etiketler: dünya, koronavirüs
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