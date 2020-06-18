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18 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 8 milyon 417 bini aştı

18 Haziran 2020, Perşembe 12:15
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 451 bin 661 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 429 bin 122 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 536 bin 317 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 417 bin 100'e ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 234 bin 475 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 119 bin 941 kişi öldü.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (960 bin 309), Rusya (561 bin 91), Hindistan (368 bin 389), İngiltere (299 bin 251), İspanya (291 bin 763), Peru (240 bin 908), İtalya (237 bin 828), İran (195 bin 51), Almanya (190 bin 179), Şili (184 bin 449), Türkiye (182 bin 727), Pakistan (160 bin 118), Meksika (159 bin 793), Fransa (158 bin 174), Suudi Arabistan (141 bin 234), Kanada (99 bin 853), Bangladeş (98 bin 489), Çin (83 bin 293), Katar (83 bin 174), Güney Afrika (80 bin 412), Belçika (60 bin 244), Kolombiya (57 bin 46), Belarus (56 bin 32) ve İsveç (54 bin 562)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"Brezilya 46 bin 665, İngiltere 42 bin 153, İtalya 34 bin 448, Fransa 29 bin 575, İspanya 27 bin 136, Meksika 19 bin 80, Hindistan 12 bin 274, Belçika 9 bin 675, İran 9 bin 185, Almanya 8 bin 927, Kanada 8 bin 254, Rusya 7 bin 660, Peru 7 bin 257, İsveç 5 bin 41, Türkiye 4 bin 861, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 615, Pakistan 3 bin 93, Kolombiya 1864, Güney Afrika 1674, Bangladeş 1305, Suudi Arabistan 1091, Belarus 324 ve Katar 82."

AA

Etiketler: koronavirüs, dünya
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