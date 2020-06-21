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21 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 9 milyona yaklaştı

21 Haziran 2020, Pazar 12:35
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 467 bin 10 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 749 bin 41 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 715 bin 499 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 931 bin 550'ye ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 330 bin 578 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 121 bin 980 kişi öldü.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 70 bin 139), Rusya (584 bin 680), Hindistan (412 bin 210), İngiltere (303 bin 110), İspanya (293 bin 18), Peru (251 bin 338), İtalya (238 bin 275), Şili (236 bin 748), İran (202 bin 584), Almanya (191 bin 216), Türkiye (186 bin 493), Pakistan (176 bin 617), Meksika (175 bin 202), Fransa (160 bin 93), Suudi Arabistan (154 bin 233), Bangladeş (108 bin 775), Kanada (101 bin 19), Güney Afrika (92 bin 681), Katar (86 bin 488), Çin (83 bin 378), Kolombiya (65 bin 633), Belçika (60 bin 550), Belarus (57 bin 936), İsveç (56 bin 43) ve Mısır (53 bin 758)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"Brezilya 50 bin 58, İngiltere 42 bin 589, İtalya 34 bin 610, Fransa 29 bin 633, İspanya 28 bin 322, Meksika 20 bin 781, Hindistan 13 bin 285, Belçika 9 bin 696, İran 9 bin 507, Almanya 8 bin 961, Kanada 8 bin 410, Rusya 8 bin 111, Peru 7 bin 861, İsveç 5 bin 53, Türkiye 4 bin 927, Çin 4 bin 634, Şili 4 bin 295, Pakistan 3 bin 501, Kolombiya 2 bin 126, Mısır 2 bin 106, Güney Afrika 1877, Bangladeş 1425, Suudi Arabistan 1230, Belarus 343 ve Katar 94."

AA

Etiketler: dünya, koronavirüs
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