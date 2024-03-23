Dünya Müslüman Alimler Birliği, Rusya'daki saldırıyı şiddetle kınadı: 'Bu terör operasyonunun İslam'la alakası yoktur'

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısını kınayarak, saldırının İslam'la bağlantısının olmadığını bildirdi.

BM, NATO ve AB, Rusya'daki terör saldırısını kınadı: 'Hiçbir şey bu kadar iğrenç suçları haklı gösteremez' Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'daki saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydetti. Karadaği, "Bu terör operasyonunun İslam'la alakası yoktur. İslam'ı temsil ettiklerini iddia etseler bile İslam'dan ziyade bölgesel ve uluslararası istihbarat casuslarını temsil ediyorlar." ifadelerini kullandı. Saldırının İsrail'in Gazze'de saldırılarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldiğine dikkati çeken Karadagi, Moskova'daki saldırıyla Siyonistlerin Gazze'de işlediği suçların göz ardı edilmesi ve Gazze'ye yönelen dikkatlerin dağıtılmasının amaçlandığını belirtti. AA

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