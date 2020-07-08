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8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Dünyada son 24 saat

08 Temmuz 2020, Çarşamba 22:34
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 12 milyonu aşarken, salgının başından beri ölenlerin sayısı ise 550 bine yaklaştı.

Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'deki vaka sayısı 3 milyon 123 bine çıkarken, 134 binden fazla kişi öldü, 1 milyon 372 bin kişi ise hastalığı atlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, okulların sonbaharda açılması için eyalet valilerine baskı yapacağını açıklarken, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, salgın tehlikesinin sürmesi nedeniyle yeni dönemde eğitim öğretimin kısmen okullarda kısmen de çevrim içi devam edeceğini söyledi.

ABD'nin, Kovid-19 aşısı geliştirmesi için Novavax şirketine 1,6 milyar dolar ödeyeceği bildirildi.

Brezilya'daki vaka sayısı ise 1 milyon 683 bine ulaşırken, can kaybı 67 bine çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 117 bine yükseldi.

Virüs bulaşan kişi sayısı Hindistan'da 769 bine çıkarken, Rusya'da da 700 bini geçti. Salgının başından beri Hindistan'da 21 bin 144, Rusya'da ise 10 bin 667 kişi öldü.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı İtalya'da 34 bin 914, Fransa'da 29 bin 965, İspanya'da ise 28 bin 396 oldu.

Kazakistan'da 13 Temmuz ulusal yas günü ilan edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 13 Temmuz'u Kovid-19 nedeniyle ölenler için ulusal yas günü ilan etti.

Gürcistan Hükümeti Koordinasyon Konseyi, Almanya, Fransa, Letonya, Litvanya ve Estonya vatandaşlarının hava yoluyla ülkeye girişine izin verdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 3 bin 789 mahkuma af çıkarıldı.

Malezya'da bağımsızlık günü dolayısıyla her yıl 31 Ağustos'ta düzenlenen Bağımsızlık Yürüyüşü'nün salgın nedeniyle bu yıl yapılmayacağı açıklandı.

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de Sağlık Bakanı Obadiah Moyo, salgın sürecinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevinden alındı.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Kovid-19 salgınının yaklaşık 49 milyon Afrikalıyı aşırı fakirliğe itebileceğini bildirdi.

Kovid-19 Karadağ hükümetine sıçradı

Balkan ülkesi Karadağ'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kemal Purisic'de Kovid-19 tespit edildi. Purisic'in, kabinede virüs bulaşan ilk bakan olduğu açıklandı.

Avusturya, Balkanlar'da yeniden yükselişe geçen Kovid-19 vakaları nedeniyle AB üyesi Bulgaristan ve Romanya'nın yanı sıra Moldova'ya yeniden seyahat uyarısında bulundu.

Sırbistan'da son günlerde artan Kovid-19 vakalarına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestoda çok sayıda polis ve gösterici yaralandı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde, Kovid-19 salgınında son günlerde artan yeni vakalar nedeniyle ek önlemler alındı.

Kasım ayında Çin'de yapılması planlanan Dünya Pentatlon Kongresi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelendi.

AA

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