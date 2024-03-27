Dünyadan silah ambargosu

Bazı ülkelerin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını desteklememek amacıyla “sessiz boykot” politikaları çerçevesinde Tel Aviv’e silah ve mühimmat sevkiyatını durdurduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonunun aktardığına göre, Tel Aviv hükümeti, Gazze’de devam eden saldırısını sürdürmek için alternatif silah temin yolları araştırıyor. Karar’ın haberine göre, Hollanda: Mahkeme, İsrail’in Gazze’yi bombalamak için kullandığı F-35 savaş uçağının parçalarının ihracatını yasakladı. Belçika: Bölgesel hükümet, İsrail’e barut ihracatı için verilen lisansları askıya aldı. Japonya: Itochu Corporation, İsrailli silah üreticisi Elbit Systems ile olan ortaklığını sonlandırdı. İtalya: Dışişleri Bakanı, İsrail’e yönelik tüm silah ve askeri malzeme sevkiyatını askıya aldıklarını açıkladı. İspanya: Dışişleri Bakanı, İsrail’e savaşın başlamasından bu yana silah satmadıklarını ve ambargo uyguladıklarını bildirdi. Kanada: Dışişleri Bakanı, İsrail’e gelecekteki silah satışlarını durduracaklarını duyurdu. Bu gelişmeler, İsrail’in Gazze’deki askeri saldırılarını sürdürme çabalarına uluslararası tepkinin boyutunu gösteriyor. Haber Merkezi

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