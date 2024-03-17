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18 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Dünyanın tepki ve uyarılarına rağmen Netanyahu durmuyor: 'Refah'a saldırı birkaç hafta içerisinde başlayacak'

17 Mart 2024, Pazar 21:48
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırılara birkaç hafta içerisinde başlayacağını duyurdu.

Netanyahu, hükümet toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

7 Ekim'den bu yana askeri ve diplomatik olmak üzere iki cephede savaştıklarını ifade eden Netanyahu, "Ancak uluslararası baskının arttığı da sır değil." dedi.

Uluslararası toplumda, orduya, hükümete ve kendisine "asılsız suçlamalar" yöneltilerek, savaşı hedeflerine ulaşmadan durdurmaya çalışanların olduğuna işaret eden Netanyahu, "Bunu şimdi, savaşın zirvesinde seçimlere gidilmesi çabasıyla yapıyorlar. Bunu yapıyorlar çünkü yapılacak seçimlerin savaşı durduracağını ve ülkeyi en az altı ay felç edeceğini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, uluslararası baskının İsrail'i savaşın tüm hedeflerini gerçekleştirmekten alıkoyamayacağını savunarak, bu hedeflerin "Hamas'ı ortadan kaldırmak, tüm rehinelerimizi serbest bırakmak ve Gazze'nin bir daha asla İsrail'e tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu söyledi.

"Uluslararası toplumdaki dostlarımıza şunu söylüyorum, Holokost'tan bu yana en korkunç Yahudi katliamı 7 Ekim'i bu kadar çabuk mu unuttunuz?" diyen Netanyahu, uluslararası topluma hitaben "İsrail'e baskı yapmak yerine, Hamas ve patronu İran'a baskı yapın." şeklinde konuştu.

Refah'a operasyon birkaç hafta içerisinde başlayacak

Refah'a operasyon düzenleyeceklerini tekrarlayan Netanyahu, "Bu amaçla, sivil halkın savaş alanlarından tahliyesine dair adımların atılması da dahil olmak üzere, Refah'a yönelik operasyonel eylem planlarını onayladık. Bu, askeri harekât öncesindeki önemli bir aşamadır." dedi.

Başbakan Netanyahu, Refah'a operasyonun birkaç hafta içerisinde başlayacağına işaret etti.

İsrail basınında Netanyahu'nun uluslararası topluma hitaben söylediği sözlerin ABD Başkanı Joe Biden'a mesaj olduğu değerlendiriliyor.

Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki krizi kötü yönettiğini ve ülkede seçimlere gidilmesi gerektiğini ifade eden Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in "iyi bir konuşma yaptığını" ve düşüncelerinin "pek çok Amerikalı tarafından paylaşıldığını" belirtmişti.

Netanyahu'nun Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen gelmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in, Refah'a kara saldırısı başlatması vahim insani sonuçlar doğurur

Mısır Dışişleri Bakanlığından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 14 Mart'ta tüm uluslararası baskılara rağmen Refah'a karadan girecekleri yönündeki beyanıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in son 24 saatte 60 kişiyi öldürdüğüne değinilen açıklamada, En-Nablusi ve Kuveyt kavşaklarında insani yardım bekleyenlere yönelik saldırılarda da yüzlerce kişinin öldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail'den, Gazze halkına karşı toplu cezalandırmayı, ablukayı, aç bırakmayı ve alt yapıyı tahrip etmeyi bırakması istendi.

Gazze'deki "son güvenli sığınak" Refah'ta askeri bir operasyonun, vahim insani sonuçlar doğuracağına vurgu yapılan açıklamada, "Uluslararası uyarılara rağmen böyle bir adımı atmaya yeltenmek, masum sivillerin hayatlarına karşı kayıtsızlığı göstermektedir ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi anlamına gelmektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 14 Mart'ta Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için üzerlerinde uluslararası baskı olduğunu ancak bunları "püskürteceğini ve Refah'a gireceklerini" belirtmişti.

İsrail yönetimi, uzun zamandır yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağını dile getiriyor.

Uluslararası kamuoyunda ise İsrail'den Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenlemesinin ağır sonuçları olacağı dile getirilerek bu adımı atmaması çağrıları yapılıyor.

AA

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